Assemblée générale de l’association DAROUMA Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 10:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Donner à voir et faire vivre la création dans toutes ses manifestations est au cœur de l’association Darouma.
Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.asso@gmail.com
English :
Bringing creativity to life in all its forms is at the heart of the Darouma association.
German :
Der Verein Darouma hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kreativität in all ihren Erscheinungsformen sichtbar und erlebbar zu machen.
Italiano :
L’associazione Darouma si occupa di dare vita alla creatività in tutte le sue forme.
Espanol :
La asociación Darouma se dedica a dar vida a la creatividad en todas sus formas.
