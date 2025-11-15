Assemblée générale de l’association DAROUMA Ancien cinéma Mortagne-sur-Gironde

Assemblée générale de l’association DAROUMA

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Donner à voir et faire vivre la création dans toutes ses manifestations est au cœur de l’association Darouma.

Ancien cinéma 19 Grande Rue Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 48 78 28 darouma.asso@gmail.com

English :

Bringing creativity to life in all its forms is at the heart of the Darouma association.

German :

Der Verein Darouma hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kreativität in all ihren Erscheinungsformen sichtbar und erlebbar zu machen.

Italiano :

L’associazione Darouma si occupa di dare vita alla creatività in tutte le sue forme.

Espanol :

La asociación Darouma se dedica a dar vida a la creatividad en todas sus formas.

