Assemblée Générale de l’association Graine de Jardin à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Assemblée Générale de l’association Graine de Jardin à St Geniez d’Olt

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Graine de Jardin est une association de jardins partagés à St Geniez d’Olt. Un espace commun de jardinage y est géré, dans un esprit de convivialité et de partage.

Vous êtes intéressés pour nous rejoindre et gérer une parcelle ? Venez assister à l’assemblée générale vendredi 30 janvier à 18h30.

A la suite de l’AG aura lieu un moment convivial avec buffet dînatoire. Pensez à apporter un plat salé ou sucré !

+d’infos à venir ! .

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

Graine de Jardin is an association of shared gardens in St Geniez d’Olt. A communal gardening area is managed in a spirit of conviviality and sharing.

