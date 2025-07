Assemblée Générale de l’Association Les Amis des Houches Espace Animation Les Houches

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Début : Jeudi 2025-08-07 16:30:00

fin : 2025-08-07 20:00:00

2025-08-07

L’Association LES AMIS DES HOUCHES vous invite à participer à son Assemblée Générale ouverte à tous pour débattre de la vie locale et participer à un échange avec les Élus.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmail.com

English :

The Association LES AMIS DES HOUCHES invites you to attend its Annual General Meeting, open to all, to discuss local issues and exchange views with elected representatives.

German :

Der Verein LES AMIS DES HOUCHES lädt Sie zur Teilnahme an seiner Generalversammlung ein, die allen offen steht, um über das lokale Leben zu diskutieren und an einem Austausch mit den gewählten Vertretern teilzunehmen.

Italiano :

L’Associazione LES AMIS DES HOUCHES vi invita a partecipare alla sua Assemblea generale, aperta a tutti, per discutere di questioni locali e partecipare a un dibattito con i rappresentanti eletti.

Espanol :

La Asociación LES AMIS DES HOUCHES le invita a asistir a su Asamblea General, abierta a todos, para debatir asuntos locales y participar en un debate con los representantes electos.

