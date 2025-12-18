Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

L’association Mémoires de Sévérac vous invite à son Assemblée générale.

–

Samedi 17 janver | 17h00 à Sévérac d’Aveyron | Salle d’animations

–

L’Assemblée générale sera l’occasion d’élire les futurs Présidents de l’association et sera suivie d’un pot de l’amitié. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mémoires de Sévérac association invites you to its Annual General Meeting.

L’événement Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)