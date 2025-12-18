Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac Sévérac d’Aveyron
Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac Sévérac d’Aveyron samedi 17 janvier 2026.
Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac
Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
L’association Mémoires de Sévérac vous invite à son Assemblée générale.
–
Samedi 17 janver | 17h00 à Sévérac d’Aveyron | Salle d’animations
–
L’Assemblée générale sera l’occasion d’élire les futurs Présidents de l’association et sera suivie d’un pot de l’amitié. .
Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mémoires de Sévérac association invites you to its Annual General Meeting.
L’événement Assemblée générale de l’association Mémoires de Sévérac Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-12-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)