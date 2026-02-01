Assemblée générale de l’association Musiques Transportées Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Assemblée générale de l’association Musiques Transportées

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Assemblée Générale de l’association Musiques Transportées suivi d’un apéritif partagé et d’une surprise musicale avec Rebecca Chaillot

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musiques Transportées AGM followed by a shared aperitif and a musical surprise with Rebecca Chaillot

L’événement Assemblée générale de l’association Musiques Transportées Colonzelle a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes