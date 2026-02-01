Assemblée générale de l’association Musiques Transportées Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Début : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28
Assemblée Générale de l’association Musiques Transportées suivi d’un apéritif partagé et d’une surprise musicale avec Rebecca Chaillot
English :
Musiques Transportées AGM followed by a shared aperitif and a musical surprise with Rebecca Chaillot
