Assemblée générale de l’association SBT17120 Salle associative Boutenac-Touvent

Assemblée générale de l’association SBT17120

Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent Charente-Maritime

Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’association Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.

Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 61 18 sbt17120@orange.fr

English :

Statutory Annual General Meeting of the association Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.

German :

Statutarische Jahreshauptversammlung des Vereins Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.

Italiano :

Assemblea generale annuale dell’associazione Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.

Espanol :

Junta General estatutaria de la asociación Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.

