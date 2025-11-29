Assemblée générale de l’association SBT17120 Salle associative Boutenac-Touvent
Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l’association Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.
Salle associative Rue de la mairie Boutenac-Touvent 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 61 18 sbt17120@orange.fr
English :
Statutory Annual General Meeting of the association Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.
German :
Statutarische Jahreshauptversammlung des Vereins Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.
Italiano :
Assemblea generale annuale dell’associazione Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.
Espanol :
Junta General estatutaria de la asociación Sauvegarder et Bien Transmettre 17120.
