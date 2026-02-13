Assemblée générale de l’UNC, Salle des tanneurs, Le Loroux-Bottereau

Assemblée générale de l’UNC Dimanche 15 février, 09h30 Salle des tanneurs Loire-Atlantique

Entrée libre

L’Union Nationale des Combattants (UNC) Le Loroux Bottereau a le plaisir de vous inviter à son Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 14 février 2026 de 9h30 a10h30 à la Tannerie (salle des tanneurs) Cet événement est une occasion privilégiée pour nous retrouver, échanger et renforcer les liens entre tous ceux qui partagent nos valeurs.

L’UNC s’engage à préserver la mémoire et les valeurs patriotiques, tout en soutenant ses membres dans un esprit de solidarité et de camaraderie.

Nous lançons également un appel à recrutement ouvert à toutes les personnes partageant nos valeurs de patriotisme, d’entraide et de respect. Il n’est pas nécessaire d’avoir été ancien combattant pour nous rejoindre. Nous accueillons avec enthousiasme les vétérans des OPEX (Opérations Extérieures), les soldats de France, ainsi que toute personne désireuse de contribuer à notre mission.

Rejoindre l’UNC, c’est s’engager à :

– Honorer et soutenir nos anciens combattants

– Participer à des actions de mémoire

– S’impliquer dans la vie associative locale

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accueillir parmi nous.

Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de cette Assemblée Générale.

Le bureau de l’UNC

Contact : président Huba Florent

Tel : 07 68 88 70 47

Mail : unclelorouxbottereaumemoire@gmail.com

Salle des tanneurs La tannerie loroux bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire

