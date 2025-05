Assemblée Générale de Projet Morse – Espace Lagabrielle Bergerac, 4 juin 2025 18:30, Bergerac.

Dordogne

Assemblée Générale de Projet Morse Espace Lagabrielle 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Début : 2025-06-04 18:30:00

fin : 2025-06-04

2025-06-04

C’est un peu en retard, mais avec plaisir que nous vous invitons à l’AG 2025 de Projet Morse.

Au programme

– Rapport moral 2024

– Rapport d’activité 2024, prévisionnel 2025

– Approbation des comptes 2024, budget prévisionnel 2025

– Élection des membres du conseil d’administration

– Questions diverses.

Quand on aura bien bossé, on partagera un pot de l’amitié et les actualités à venir. .

Espace Lagabrielle 4 Rue Charles Gonthier

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 01 94 54 morseprojet@gmail.com

