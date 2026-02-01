Assemblée générale des Amis de la Semène Maison de la pêche Pont-Salomon

Assemblée générale des Amis de la Semène

Maison de la pêche 1ter rue de la Semène Pont-Salomon Haute-Loire

15 février 2026, 10:00





Les Amis de la Semène vous convient à leur assemblée générale.

Maison de la pêche 1ter rue de la Semène Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdelasemene@gmail.com

Les Amis de la Semène invite you to their annual general meeting.

