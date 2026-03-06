Assemblée générale des Amis du vieux Lambesc Place des Etats-Généraux Lambesc
Jeudi 2 avril 2026 de 15h à 18h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône
L’association des Amis du Vieux Lambesc vous convie à son Assemblée Générale annuelle.
Compte rendu des activités de l’année écoulée.
Renouvellement du Bureau et présentation des activités pour l’année en cours. .
Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92
English :
The Association des Amis du Vieux Lambesc invites you to its Annual General Meeting.
