Assemblée générale des Amis du vieux Lambesc Place des Etats-Généraux Lambesc

Assemblée générale des Amis du vieux Lambesc

Jeudi 2 avril 2026 de 15h à 18h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 15:00:00

fin : 2026-04-02 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02

L’association des Amis du Vieux Lambesc vous convie à son Assemblée Générale annuelle.

Compte rendu des activités de l’année écoulée.

Renouvellement du Bureau et présentation des activités pour l’année en cours. .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Amis du Vieux Lambesc invites you to its Annual General Meeting.

L’événement Assemblée générale des Amis du vieux Lambesc Lambesc a été mis à jour le 2026-03-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc