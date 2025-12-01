Assemblée générale des COmités de quartier de Cusset Espace Chambon Cusset

Assemblée générale des COmités de quartier de Cusset

L’Assemblée général de l’ensemble des comités de quartier de Cusset se tiendra la mardi 16 décembre à 19h à l’Espace Chambon.

English :

The General Meeting of all Cusset’s neighborhood committees will be held on Tuesday December 16 at 7pm at Espace Chambon.

German :

Die Generalversammlung aller Stadtteilkomitees von Cusset findet am Dienstag, den 16. Dezember um 19 Uhr im Espace Chambon statt.

Italiano :

L’assemblea generale di tutti i comitati di quartiere del Cusset si terrà martedì 16 dicembre alle 19.00 presso l’Espace Chambon.

Espanol :

La Asamblea General de todos los comités de barrio de Cusset se celebrará el martes 16 de diciembre a las 19.00 horas en el Espace Chambon.

