Assemblée générale des COmités de quartier de Cusset Espace Chambon Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : 2025-12-16 19:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
L'Assemblée général de l'ensemble des comités de quartier de Cusset se tiendra la mardi 16 décembre à 19h à l'Espace Chambon.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
English :
The General Meeting of all Cusset's neighborhood committees will be held on Tuesday December 16 at 7pm at Espace Chambon.
German :
Die Generalversammlung aller Stadtteilkomitees von Cusset findet am Dienstag, den 16. Dezember um 19 Uhr im Espace Chambon statt.
Italiano :
L'assemblea generale di tutti i comitati di quartiere del Cusset si terrà martedì 16 dicembre alle 19.00 presso l'Espace Chambon.
Espanol :
La Asamblea General de todos los comités de barrio de Cusset se celebrará el martes 16 de diciembre a las 19.00 horas en el Espace Chambon.
