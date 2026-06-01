Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon chemin du Gué Labrit
Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon chemin du Gué Labrit samedi 27 juin 2026.
Labrit
Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon
chemin du Gué Les Jardins de l’Estrigon Labrit Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon, qui se tiendra
Samedi 27 juin 2026 à 10 heures au jardin partagé situé Chemin du Gué à LABRIT
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon, qui se tiendra
Samedi 27 juin 2026 à 10 heures au jardin partagé situé Chemin du Gué à LABRIT
À l’ordre du jour
– Bilan moral et financier
– Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau
– Projets et objectifs à venir
– Questions diverses
À l’issue de cette réunion, nous vous proposons un pique-nique
Nous comptons sur votre présence et espérons vous retrouver nombreux pour ce moment d’échange et de convivialité ! .
chemin du Gué Les Jardins de l’Estrigon Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 00 65 lesjardinsdelestrigon@gmail.com
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English : Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon
We are pleased to invite you to the General Assembly of the Jardins de l’Estrigon, which will be held:
Saturday, June 27, 2026, at 10 a.m. at the community garden located on Chemin du Gué in LABRIT
L’événement Assemblée Générale des Jardins de l’Estrigon Labrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande
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