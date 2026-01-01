Assemblée Générale Le Bourg Dompierre-sur-Besbre

Assemblée Générale

Association Cistudes & Compagnie Dompierre-sur-Besbre Allier

30 janvier 2026 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

L’association Cistudes et Compagnie développe le festival Rencontres Cinéma-Nature et le café associatif le Caquetoire à Dompierre-sur-Besbre.

Le Bourg, Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

The Cistudes et Compagnie association develops the Rencontres Cinéma-Nature festival and the Caquetoire community café in Dompierre-sur-Besbre.

