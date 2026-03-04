Assemblée Générale du 31 mars 2026, Salle Romy SCHNEIDER – Pessac, Pessac

Assemblée Générale du 31 mars 2026 Mardi 31 mars, 10h00 Salle Romy SCHNEIDER – Pessac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T15:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T10:00:00+02:00 – 2026-03-31T15:00:00+02:00

Nous nous réunirons le 31 mars à xxx yyy ….

L’ordre du jour est le suivant :

Salle Romy SCHNEIDER – Pessac 12-25, 2ter avenue Eugène et Marc Dulout 33600 Pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine 3ième étage du Cinéma Jean Eustacje

Assemblée Générale