Assemblée générale du Club Arts et rencontres Espace Jean Duffard Salle Oustau Valréas

Assemblée générale du Club Arts et rencontres

Espace Jean Duffard Salle Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Assemblée Générale Ordinaire et extraordinaire

.

Espace Jean Duffard Salle Oustau 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Assemblée générale du Club Arts et rencontres

Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting

L’événement Assemblée générale du Club Arts et rencontres Valréas a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes