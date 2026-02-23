Assemblée générale du Comité de Jumelage de Valréas Espace Jean Duffard Salle des Cartonnières Valréas

Assemblée générale du Comité de Jumelage de Valréas

Espace Jean Duffard Salle des Cartonnières 43 cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Début : 2026-03-04 18:00:00

Réunion de l’assemblée générale annuelle ordinaire.

Espace Jean Duffard Salle des Cartonnières 43 cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 67 71 95 23 jumelagevalreas@gmail.com

English :

Ordinary Annual General Meeting.

