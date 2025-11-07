Assemblée générale du comité de jumelage Salle municipale Étaules

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 00:00:00

2025-11-07

18h30

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 47 72 02 sylvie.dasilva59@sfr.fr

English :

General Meeting of the Twinning Committee

Municipal Hall

18h30

German :

Generalversammlung des Partnerschaftskomitees

Gemeindesaal

18h30

Italiano :

Assemblea generale del Comitato di gemellaggio

Municipio

18h30

Espanol :

Asamblea General del Comité de Hermanamiento

Ayuntamiento

18h30

L’événement Assemblée générale du comité de jumelage Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules