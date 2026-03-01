ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE VILLEFORT Villefort
Oustaou Nostre Villefort Lozère
L’association du souvenir français de Villefort tiendra son Assemblée générale annuelle samedi 14 mars à 10h, salle Oustaou Nostre à Villefort.
Ordre du jour bilan moral et financier 2025, projets à venir en 2026, questions diverses, renouvellement des responsabilités, adhésions.
The Villefort French Souvenir Association will hold its Annual General Meeting on Saturday March 14 at 10am, salle Oustaou Nostre in Villefort.
Agenda: moral and financial report for 2025, future projects for 2026, other business, renewal of responsibilities, membership.
