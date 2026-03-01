ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE VILLEFORT Villefort

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DU SOUVENIR FRANÇAIS DE VILLEFORT

Oustaou Nostre Villefort Lozère

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’association du souvenir français de Villefort tiendra son Assemblée générale annuelle samedi 14 mars à 10h, salle Oustaou Nostre à Villefort.

Ordre du jour bilan moral et financier 2025, projets à venir en 2026, questions diverses, renouvellement des responsabilités, adhésions.

Oustaou Nostre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 82 09 43 94 souvenirfrancaisvillefort@gmail.com

English :

The Villefort French Souvenir Association will hold its Annual General Meeting on Saturday March 14 at 10am, salle Oustaou Nostre in Villefort.

Agenda: moral and financial report for 2025, future projects for 2026, other business, renewal of responsibilities, membership.

