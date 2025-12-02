Assemblée Générale du CREM IGR-IAE Rennes Rennes
Assemblée Générale du CREM IGR-IAE Rennes Rennes vendredi 12 décembre 2025.
Assemblée Générale du CREM IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription
à l’IGR-IAE Rennes
11h-13h : Réunion – Amphi 2
13h : Buffet déjeunatoire – Salle du Conseil
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine