Assemblée Générale du CREM IGR-IAE Rennes Rennes Vendredi 12 décembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

à l’IGR-IAE Rennes

11h-13h : Réunion – Amphi 2

13h : Buffet déjeunatoire – Salle du Conseil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T11:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T13:00:00.000+01:00

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine