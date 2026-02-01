Assemblée Générale du Pestel Café Cinéma le Pestel Die

Assemblée Générale du Pestel Café

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Le Pestel Café est un café associatif et culturel installé et en lien avec le cinéma le Pestel à Die.

Assemblée Générale: bilan moral, bilan financier, perspectives, échanges…

.

Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pestel Café is an associative and cultural café linked to the Pestel cinema in Die.

Annual General Meeting: moral report, financial report, outlook, discussions…

L’événement Assemblée Générale du Pestel Café Die a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Diois