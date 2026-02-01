Assemblée Générale du Pestel Café Cinéma le Pestel Die
Assemblée Générale du Pestel Café Cinéma le Pestel Die jeudi 26 février 2026.
Assemblée Générale du Pestel Café
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:00:00
fin : 2026-02-26 20:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Le Pestel Café est un café associatif et culturel installé et en lien avec le cinéma le Pestel à Die.
Assemblée Générale: bilan moral, bilan financier, perspectives, échanges…
.
Cinéma le Pestel Avenue de la division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 27 89 07 pestelcafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pestel Café is an associative and cultural café linked to the Pestel cinema in Die.
Annual General Meeting: moral report, financial report, outlook, discussions…
L’événement Assemblée Générale du Pestel Café Die a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme du Pays Diois