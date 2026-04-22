Pont-de-Barret

Assemblée générale et concert

Salle des Fêtes Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Déjà adhérent·es ou bien simple curieux·ses, ce temps convivial vous permettra de connaître l’association, la nouvelle équipe, les bilans de 2025, les projets à venir et, bien sûr la présentation complète du festival !!!

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Salle des Fêtes Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 20

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English :

Whether you’re already a member or just curious, this friendly get-together will give you the chance to get to know the association, the new team, the 2025 balance sheet, future projects and, of course, the complete festival presentation!

L’événement Assemblée générale et concert Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux