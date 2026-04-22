Assemblée générale et concert Pont-de-Barret
Assemblée générale et concert Pont-de-Barret mardi 12 mai 2026.
Pont-de-Barret
Assemblée générale et concert
Salle des Fêtes Pont-de-Barret Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Déjà adhérent·es ou bien simple curieux·ses, ce temps convivial vous permettra de connaître l’association, la nouvelle équipe, les bilans de 2025, les projets à venir et, bien sûr la présentation complète du festival !!!
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Salle des Fêtes Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 54 20
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English :
Whether you’re already a member or just curious, this friendly get-together will give you the chance to get to know the association, the new team, the 2025 balance sheet, future projects and, of course, the complete festival presentation!
L’événement Assemblée générale et concert Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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