Assemblée générale et conférence Les lavoirs de Saint-Dizier

Salle du Palace Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Tout public

La Société des Lettres, des Sciences, des Arts, de l’Agriculture et de l’Industrie de Saint-Dizier propose une assemblée générale suivie d’une conférence consacrée aux lavoirs de Saint-Dizier, présentée par Aurore Darnet, responsable des archives municipales de la ville.

Cette intervention mettra en lumière l’histoire et la valeur patrimoniale de ces édifices emblématiques du territoire bragard, témoins de la vie quotidienne et de l’évolution urbaine de Saint-Dizier. .

Salle du Palace Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est societedeslettres.info@gmail.com

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English :

L’événement Assemblée générale et conférence Les lavoirs de Saint-Dizier Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne