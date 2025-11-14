Assemblée Générale et soirée festive du BAM Le BAM Rennes 12 et 13 décembre Ille-et-Vilaine

Une Assemblée Générale ouverte à tous, suivie d’un repas et d’une soirée dansante

Le BAM tient son Assemblée Générale ! Ça commence à 17h30 : au programme, des ateliers pour se poser des questions sur ce lieu, le Bâtiment À Modeler, débattre et réfléchir ensemble à son avenir. C’est ouvert à toutes les personnes curieuses et envieuses d’en savoir plus.

Le tout se poursuit avec un repas convivial organisé par l’Association DIDA. La cantine Ganache vous régalera avec un dessert de qualité. (le repas est à prix libre). Et ensuite… place à DIDANSE, dès 21h30 ! Une fête dansante organisée par DIDA pour prolonger la soirée en mouvement.

Venez partager des moments festifs, chaleureux, mais aussi de débat et d’écoute autour des enjeux du Bâtiment À Modeler, ce lieu au cœur du quartier de Cleunay.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T01:00:00.000+01:00

Le BAM 2 rue André Trasbot Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine