ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FOYER RURAL DE LA BORNE

Salle des fêtes Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Conseil d’administration du Foyer Rural de la Borne, Espace de Vie Sociale vous invite à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra Samedi 28 Mars à 18 h à la salle polyvalente de Pied de Borne. Suivi d’un verre de l’amitié.

Le Conseil d’administration du Foyer Rural de la Borne, Espace de Vie Sociale vous invite à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra Samedi 28 Mars à 18h à la salle polyvalente de Pied de Borne.

Ordre du jour

– Rapport moral

– Rapport d’Activités

– Bilan financier

– Renouvellement du Conseil d’Administration

Nous comptons sur votre présence pour enrichir les propositions et partager un apéritif dînatoire offert en fin de réunion. .

Salle des fêtes Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81 foyerruraldelaborne@mailo.com

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English :

The Board of Directors of the Foyer Rural de la Borne, Espace de Vie Sociale, invites you to attend the Annual General Meeting to be held on Saturday March 28 at 6 pm at the Salle Polyvalente in Pied de Borne. Followed by a friendly drink.

L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FOYER RURAL DE LA BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-03-20 par 48-OT Mont Lozere