ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FUGUES CÉVENOLES

Oustaou Nostre Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

L’association des Fugues Cévenoles tiendra son Assemblée générale annuelle jeudi 19 mars de 10h à 12h, salle Oustaou Nostre à Villefort. Association dans le but de promouvoir la musique du répertoire classique dans les Hautes Cévennes.

L’association des Fugues Cévenoles tiendra son Assemblée générale annuelle jeudi 19 mars de 10h à 12h, salle Oustaou Nostre à Villefort. Association dans le but de promouvoir la musique du répertoire classique dans les Hautes Cévennes. .

Oustaou Nostre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 21 02 67 fuguescevenoles48800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fugues Cévenoles association will hold its Annual General Meeting on Thursday March 19 from 10am to 12pm, salle Oustaou Nostre in Villefort. The aim of this association is to promote classical music in the Hautes Cévennes.

L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FUGUES CÉVENOLES Villefort a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mont Lozere