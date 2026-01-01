Assemblée Générale La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 18:00 – 20:15

Gratuit : oui Tout public

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de La Galerie du Zéro Déchet se tiendra le mercredi 11 février 2026 à 18h15, place Dulcie September à Nantes.Ce temps fort de la vie de l’association sera l’occasion de revenir sur les actions menées, d’échanger autour des projets à venir et de partager un moment convivial entre bénévoles, structures adhérentes et partenaires.L’ordre du jour vous sera communiqué prochainement.Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre présence et vous remercions chaleureusement pour votre engagement et votre soutien.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000



Afficher la carte du lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) et trouvez le meilleur itinéraire

