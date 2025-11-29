ASSEMBLÉE GENERALE Le Village Le Plan
ASSEMBLÉE GENERALE Le Village Le Plan samedi 29 novembre 2025.
Le Village CENTRE VILLE Le Plan Haute-Garonne
Début : 2025-11-29 16:00:00
ASŞEMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN
rendez-vous à 16h00 .
Le Village CENTRE VILLE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 17 08
English :
AS?EMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN
German :
AS?EMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN (Generalversammlung des Festkomitees von LE PLAN)
Italiano :
ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO DEL LE PLAN FESTIVAL
Espanol :
ASAMBLEA GENERAL de la comisión de fiestas de LE PLAN
L’événement ASSEMBLÉE GENERALE Le Plan a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE