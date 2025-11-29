ASSEMBLÉE GENERALE Le Village Le Plan

ASSEMBLÉE GENERALE

Le Plan Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

ASŞEMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN

rendez-vous à 16h00 .

Le Village CENTRE VILLE Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

AS?EMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN

German :

AS?EMBLÉE GENERALE du comité des fêtes de LE PLAN (Generalversammlung des Festkomitees von LE PLAN)

Italiano :

ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO DEL LE PLAN FESTIVAL

Espanol :

ASAMBLEA GENERAL de la comisión de fiestas de LE PLAN

L'événement ASSEMBLÉE GENERALE Le Plan a été mis à jour le 2025-11-25