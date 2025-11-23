Assemblée générale Les Amis des Darcins Cusset

Assemblée générale Les Amis des Darcins

Le Comité de quartier « les Amis des Darcins » organise son assemblée générale le dimanche 23 novembre 2025 à 10h.

English :

The Comité de quartier « les Amis des Darcins » is holding its general meeting on Sunday, November 23, 2025 at 10am.

German :

Das Nachbarschaftskomitee « Les Amis des Darcins » veranstaltet seine Generalversammlung am Sonntag, den 23. November 2025 um 10 Uhr.

Italiano :

Il comitato di quartiere « Amici dei Darcins » terrà la sua assemblea generale domenica 23 novembre 2025 alle ore 10.00.

Espanol :

El comité de vecinos « Amigos de los Darcins » celebra su asamblea general el domingo 23 de noviembre de 2025 a las 10.00 horas.

