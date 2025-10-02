Assemblée Générale « Les P’tits Mériotins » au présbytère Du Mériot Le Mériot

Assemblée Générale « Les P’tits Mériotins » au présbytère Du Mériot Le Mériot jeudi 2 octobre 2025.

Assemblée Générale « Les P’tits Mériotins » au présbytère Du Mériot

Prèsbytère Du Mériot Le Mériot Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:30:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Le jeudi 2 octobre 2025 à 19h30

L’association des parents d’élèves de l’école du Mériot « Les P’tits Mériotins » organise l’Assemblée Générale au presbytère du Mériot. .

Prèsbytère Du Mériot Le Mériot 10400 Aube Grand Est +33 6 99 42 95 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Assemblée Générale « Les P’tits Mériotins » au présbytère Du Mériot Le Mériot a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise