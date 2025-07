Assemblée Générale Misenval quai des Pecheurs Mortagne-sur-Gironde

Assemblée Générale Misenval quai des Pecheurs Mortagne-sur-Gironde jeudi 17 juillet 2025.

quai des Pecheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Jeudi 2025-07-17

2025-07-17

Misenval Mortagne vous invite à son Assemblée Générale à la cabane du Dauphin Vert.

Le pot de l’amitié clôturera la réunion

quai des Pecheurs Cabane du Dauphin Vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bertrand.delannoy4@gmail.com

English :

Misenval Mortagne invites you to its Annual General Meeting at the Dauphin Vert hut.

A pot de l’amitié will close the meeting

German :

Misenval Mortagne lädt Sie zu seiner Generalversammlung in der Cabane du Dauphin Vert ein.

Ein Umtrunk wird die Versammlung abschließen

Italiano :

Misenval Mortagne vi invita all’assemblea generale annuale presso il rifugio Dauphin Vert.

La riunione si concluderà con un aperitivo

Espanol :

Misenval Mortagne le invita a su Asamblea General Anual en la cabaña Dauphin Vert.

La reunión finalizará con una copa

