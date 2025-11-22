ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE Villefort

ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE

L’association LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE a le plaisir de vous convier à son ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour

Bilan financier et moral des activités 2024-2025

Composition du bureau

Programme animations 2025-2026

Budget prévisionnel 2025-2026

Championnats 2026

Ecole de pétanque 2025-2026 .

Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com

English :

The association LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE is pleased to invite you to its GENERAL ASSEMBLY

Agenda:

Financial and moral report on 2023-2024 activities

Board renewal

Events program 2024-2025

Budget forecast 2024-2025

Championships 2025

Petanque school 2024-2025

German :

Der Verein LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE freut sich, Sie zu seiner GENERALVERSAMMLUNG einzuladen

Tagesordnung:

Finanzielle und moralische Bilanz der Aktivitäten 2023-2024

Erneuerung des Vorstands

Programm der Animationen 2024-2025

Vorläufiger Haushaltsplan 2024-2025

Meisterschaften 2025

Pétanque-Schule 2024-2025

Italiano :

L’associazione LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE è lieta di invitarvi alla sua ASSEMBLEA GENERALE

Ordine del giorno

Relazione finanziaria e morale sulle attività per il 2023-2024

Rinnovo del consiglio direttivo

Programma delle manifestazioni 2024-2025

Bilancio provvisorio 2024-2025

Campionati 2025

Scuola di petanque 2024-2025

Espanol :

La asociación LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE tiene el placer de invitarle a su ASAMBLEA GENERAL

Orden del día

Informe financiero y moral de actividades para 2023-2024

Renovación de la junta directiva

Programa de eventos 2024-2025

Presupuesto previsto para 2024-2025

Campeonatos 2025

Escuela de petanca 2024-2025

