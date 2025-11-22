ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE Villefort
ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE Villefort samedi 22 novembre 2025.
ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE
Salle polyvalente Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
L’association LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE a le plaisir de vous convier à son ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour
Bilan financier et moral des activités 2023-2024
Renouvellement du bureau
Programme animations 2024-2025
Budget prévisionnel 2024-2025
Championnats 2025
Ecole de pétanque 2024-2025
L’association LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE a le plaisir de vous convier à son ASSEMBLEE GENERALE
Ordre du jour
Bilan financier et moral des activités 2024-2025
Composition du bureau
Programme animations 2025-2026
Budget prévisionnel 2025-2026
Championnats 2026
Ecole de pétanque 2025-2026 .
Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com
English :
The association LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE is pleased to invite you to its GENERAL ASSEMBLY
Agenda:
Financial and moral report on 2023-2024 activities
Board renewal
Events program 2024-2025
Budget forecast 2024-2025
Championships 2025
Petanque school 2024-2025
German :
Der Verein LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE freut sich, Sie zu seiner GENERALVERSAMMLUNG einzuladen
Tagesordnung:
Finanzielle und moralische Bilanz der Aktivitäten 2023-2024
Erneuerung des Vorstands
Programm der Animationen 2024-2025
Vorläufiger Haushaltsplan 2024-2025
Meisterschaften 2025
Pétanque-Schule 2024-2025
Italiano :
L’associazione LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE è lieta di invitarvi alla sua ASSEMBLEA GENERALE
Ordine del giorno
Relazione finanziaria e morale sulle attività per il 2023-2024
Rinnovo del consiglio direttivo
Programma delle manifestazioni 2024-2025
Bilancio provvisorio 2024-2025
Campionati 2025
Scuola di petanque 2024-2025
Espanol :
La asociación LA PÉTANQUE VILLEFORTAISE tiene el placer de invitarle a su ASAMBLEA GENERAL
Orden del día
Informe financiero y moral de actividades para 2023-2024
Renovación de la junta directiva
Programa de eventos 2024-2025
Presupuesto previsto para 2024-2025
Campeonatos 2025
Escuela de petanca 2024-2025
L’événement ASSEMBLEE GENERALE PÉTANQUE VILLEFORTAISE Villefort a été mis à jour le 2025-11-05 par 48-OT Mont Lozere