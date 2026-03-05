Assemblée générale statutaire du Collectif souletin Centre paroissial Mauléon-Licharre
Assemblée générale statutaire du Collectif souletin Centre paroissial Mauléon-Licharre samedi 21 mars 2026.
Assemblée générale statutaire du Collectif souletin
Centre paroissial 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Ludique, conviviale et participative, les organisateurs vous attendent à l’assemblée générale statutaire du Collectif souletin. Voici le programme
– 9 h 45 accueil café,
– 10 h question pour un champion assemblée générale participative,
– 12 h 14 h auberge espagnole.
Merci de vous inscrire. .
+33 6 51 79 53 64 accueil@collectifsouletin.eus
