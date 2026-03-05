Assemblée générale statutaire du Collectif souletin Centre paroissial Mauléon-Licharre

Assemblée générale statutaire du Collectif souletin

Centre paroissial 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.

Ludique, conviviale et participative, les organisateurs vous attendent à l’assemblée générale statutaire du Collectif souletin. Voici le programme

– 9 h 45 accueil café,

– 10 h question pour un champion assemblée générale participative,

– 12 h 14 h auberge espagnole.

Merci de vous inscrire. .

Centre paroissial 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64 accueil@collectifsouletin.eus

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Assemblée générale statutaire du Collectif souletin

L’événement Assemblée générale statutaire du Collectif souletin Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Pays Basque