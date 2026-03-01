Assemblée Générale Système d’Echange Local des Gorges de la Sioule Vicq

Assemblée Générale Système d’Echange Local des Gorges de la Sioule

Salle des Associations Vicq Allier

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

L’Assemblée générale sera suivie d’un goûter partagé. Le SEL des gorges de la Sioule est une association loi 1901. Chaque adhérent peut, sans argent, y échanger des biens et des services, proposer des sorties, partager des savoirs, organiser des ateliers.

Salle des Associations Vicq 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 52 33 44 selsioule03@gmail.com

English :

The AGM will be followed by a shared snack. The SEL des gorges de la Sioule is an association under the law of 1901. Members can exchange goods and services, propose outings, share knowledge and organize workshops.

