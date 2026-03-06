ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC mairie oyre Oyré

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC

mairie oyre 11 route de saint sauveur Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

L’UNC vous donne rendez vous pour son assemblée générale prévue le Jeudi 12 Mars 2026 à 15h00 à la Mairie de Oyré .

mairie oyre 11 route de saint sauveur Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine mnbeaufils@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC

L’événement ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNC Oyré a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne