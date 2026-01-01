Assemblée générale Espace Jean Duffard Valréas
Assemblée générale Espace Jean Duffard Valréas vendredi 16 janvier 2026.
Assemblée générale
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 17:00:00
fin : 2026-01-16 19:00:00
Date(s) :
2026-01-16
L’ASSEMBLEE GENERALE sera suivie d’un Apéritif Dînatoire offert par le Club. Inscription obligatoire. participation réservée aux adhérents à jour du paiement de la cotisation 2026 12 €
.
Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The GENERAL ASSEMBLY will be followed by an Apéritif Dînatoire hosted by the Club. Registration required. Participation reserved for members up to date with payment of 2026 dues: 12 ?
L’événement Assemblée générale Valréas a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes