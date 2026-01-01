Assemblée générale Espace Jean Duffard Valréas

Assemblée générale

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 17:00:00

fin : 2026-01-16 19:00:00

Date(s) :

2026-01-16

L’ASSEMBLEE GENERALE sera suivie d’un Apéritif Dînatoire offert par le Club. Inscription obligatoire. participation réservée aux adhérents à jour du paiement de la cotisation 2026 12 €

.

Espace Jean Duffard Club OUSTAU 43, Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 40 78 69 cluboustau@gmail.com

English :

The GENERAL ASSEMBLY will be followed by an Apéritif Dînatoire hosted by the Club. Registration required. Participation reserved for members up to date with payment of 2026 dues: 12 ?

L’événement Assemblée générale Valréas a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes