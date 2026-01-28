Assemblée générale Villaines-la-Gonais

Assemblée générale

1 Route de Saint-Maixent Villaines-la-Gonais Sarthe

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Bilan financier et manifestation de 2025 , actions de 2026 , clôture la séance par le verre de l’amitiés.

Tout renseignement au 07 85 51 12 22. .

