Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel Maison des associations d’Huriel Huriel
Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel Maison des associations d’Huriel Huriel vendredi 9 janvier 2026.
Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel
Maison des associations d’Huriel 7 Rue des vignes Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-09 20:30:00
fin : 2026-01-09 23:30:00
Date(s) :
2026-01-09
La troupe des Mandarins organise son assemblée générale le vendredi 9 janvier 2026 à partir de 20h30, à la maison des associations à Huriel.
.
Maison des associations d’Huriel 7 Rue des vignes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@les-mandarins-huriel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mandarins troupe will be holding its annual general meeting on Friday January 9, 2026, starting at 8:30pm at the Maison des Associations in Huriel.
L’événement Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel Huriel a été mis à jour le 2026-01-06 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ