Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel Maison des associations d’Huriel Huriel

Assemblée génrale 2026 Les Mandarins Huriel

Maison des associations d'Huriel 7 Rue des vignes Huriel

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09 23:30:00

2026-01-09

La troupe des Mandarins organise son assemblée générale le vendredi 9 janvier 2026 à partir de 20h30, à la maison des associations à Huriel.

contact@les-mandarins-huriel.fr

English :

The Mandarins troupe will be holding its annual general meeting on Friday January 9, 2026, starting at 8:30pm at the Maison des Associations in Huriel.

