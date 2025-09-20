Assemblée narrative : fragments de récits de roches et d’eaux MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Pointe-à-Pitre

Assemblée narrative : fragments de récits de roches et d’eaux 19 – 21 septembre MUSARTH – Musée départemental d’art et d’histoire Guadeloupe

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T04:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Du 20 septembre au 15 novembre, le Musarth accueille les artistes visuels Etienne de France et Minia Biabiany qui ont carte blanche pour investir plusieurs espaces du musée. Bien que nés et travaillant sur des continents différents, -l’un à Paris et l’autre à Basse-Terre-, ces derniers ont beaucoup en commun. Tous deux s’expriment à travers le cinéma, le dessin, l’installation, la photographie et l’écriture. Tous deux s’intéressent à la relation au territoire.

« assemblée narrative : fragments de récits de roches et d’eaux » met en lumière cette fructueuse collaboration. Elle propose d’ouvrir les récits autour de l’élément important du patrimoine caribéen et guadeloupéen que sont les roches gravées. Partant d’une volonté de non-appropriation des signes, visages et formes des pétroglyphes, ces propositions se sont construites à partir d’un dialogue avec les chercheuses et chercheurs qui œuvrent à comprendre et à réécrire l’outil qu’est l’archéologie guadeloupéenne.

Événement proposé en partenariat avec l’ADAGP, société française de perception et de répartition des droits d’auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques.

MUSARTH – Musée départemental d'art et d'histoire
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Le Musée Départemental d'Art et d'Histoire fut fondé en 1887 sur la proposition du célèbre humaniste qui souhaitait offrir aux Guadeloupéens une partie de sa collection personnelle d'œuvres d'art. Dans cette optique, dès 1883, il fit don d'une partie de sa collection au Conseil général de la Guadeloupe avec le souhait qu'un musée soit fondé sur l'île. Victor Schœlcher, qui avait été élu plusieurs fois député de la Guadeloupe et de la Martinique, avait en effet gardé toute sa vie un profond attachement et un intérêt sincère pour les Antilles.

Les œuvres arrivèrent dès 1885 et prirent place deux ans plus tard dans un bâtiment de style néoclassique construit spécifiquement à cet effet. Ainsi naquît le musée Schœlcher en hommage à celui qui fut à la fois un amateur d’art et un collectionneur, un voyageur et un humaniste, un abolitionniste et un fervent républicain. Fermé les samedi lundi, dimanche et jours fériés

Journées européennes du patrimoine 2025

©Musarth