Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Salle Polyvalente (derrière la mairie) Les Fougerêts

Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or

Salle Polyvalente (derrière la mairie) 15 rue de l’Oust Les Fougerêts Morbihan

Début : 2025-09-28 15:30:00

fin : 2025-09-28

Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or et Concours de Contes & Menteries

Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes, pas de vedettes, que de la bonne humeur !

*Précédée d’une rencontre à 14h avec Christophe AURAY, collecteur de remèdes,

rituels & croyances populaires

Organisé par le GCBPV .

Salle Polyvalente (derrière la mairie) 15 rue de l’Oust Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 45 40

