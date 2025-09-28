Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Salle Polyvalente (derrière la mairie) Les Fougerêts
Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or
Salle Polyvalente (derrière la mairie) 15 rue de l’Oust Les Fougerêts Morbihan
Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or et Concours de Contes & Menteries
Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes, pas de vedettes, que de la bonne humeur !
*Précédée d’une rencontre à 14h avec Christophe AURAY, collecteur de remèdes,
rituels & croyances populaires
Organisé par le GCBPV .
Salle Polyvalente (derrière la mairie) 15 rue de l’Oust Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 71 45 40
