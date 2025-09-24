Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Café Bala Bala Redon

Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or

Café Bala Bala 18 rue Saint-Michel Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-24 20:00:00

fin : 2025-09-24

2025-09-24

Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or et Concours de Contes & Menteries

Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes, pas de vedettes, que de la bonne humeur !

Organisé par le GCBPV .

Café Bala Bala 18 rue Saint-Michel Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

