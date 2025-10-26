Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Quai Jean Bart Redon

Quai Jean Bart Ciné Café Manivel Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or et Concours de Contes & Menteries

Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes, pas de vedettes, que de la bonne humeur !

Chant uniquement

Organisé par le GCBPV .

Quai Jean Bart Ciné Café Manivel Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

