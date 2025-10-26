Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Quai Jean Bart Redon
Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Quai Jean Bart Redon dimanche 26 octobre 2025.
Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or
Quai Jean Bart Ciné Café Manivel Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Sélections pour la Finale de la Bogue d’Or et Concours de Contes & Menteries
Venez chanter, dire, répondre ou tout simplement écouter les contes et chants de Haute-Bretagne, dans une ambiance conviviale. Pas de chichi, pas de paillettes, pas de vedettes, que de la bonne humeur !
Chant uniquement
Organisé par le GCBPV .
Quai Jean Bart Ciné Café Manivel Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Assemblées de chants & contes La Bogue d’Or Redon a été mis à jour le 2025-09-19 par OT PAYS DE REDON