Assemblées locales 2025 Salle des fêtes Les Rousses

Assemblées locales 2025 Salle des fêtes Les Rousses jeudi 9 avril 2026.

Assemblées locales 2025

Salle des fêtes Place de l’Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09

Date(s) :
2026-04-09

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Salle des fêtes Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@amicale-frontaliers.org

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English : Assemblées locales 2025

L’événement Assemblées locales 2025 Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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