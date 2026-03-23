Assemblées locales 2025 Salle des fêtes Les Rousses
Assemblées locales 2025 Salle des fêtes Les Rousses jeudi 9 avril 2026.
Assemblées locales 2025
Salle des fêtes Place de l’Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
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Salle des fêtes Place de l’Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@amicale-frontaliers.org
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English : Assemblées locales 2025
L’événement Assemblées locales 2025 Les Rousses a été mis à jour le 2026-03-23 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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