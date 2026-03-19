Assemblez-moi…. Un dîner où l’inattendu devient attendu Table Polychrome Reims

Assemblez-moi…. Un dîner où l’inattendu devient attendu

Table Polychrome 9 Place Saint-Nicaise Reims Marne

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-24 2026-05-22 2026-07-10 2026-09-11 2026-10-09 2026-11-06

Tout public

Venez découvrir un dîner où l’on accepte de ne pas tout savoir. Chaque édition est pensée comme une immersion sensorielle dans la gastronomie, avec une déambulation construite autour de l’assemblage, de millésimes et d’accords précis.

Ici, le mystère n’est pas un effet c’est une démarche. Vous réservez une date, un thème…. Et le reste se découvre à table.

Des menus signés Charles Coulombeau Une partition gastronomique au service de l’assemblage.

Chaque dîner est imaginé et signé par notre chef, Charles Coulombeau, avec un menu, inspiré par l’offre de Polychrome, conçu comme une partition entre tension, équilibre, contrastes et résonances avec les cuvées de la Maison.

Rien n’est figé. Tout est pensé pour surprendre avec précision avec une cuisine d’auteur, sensible et structurée, autour du champagne.

Des thématiques

NATURE — l’expression de notre carte de saison comme fil conducteur (24 avril, 19 juin , 11 septembre et 9 octobre)

AILLEURS — le jeu, le détournement, l’inattendu maîtrisé (22 mai et 6 novembre)

FAMILLE — la transmission, les racines, les cuvées emblématiques (10 juillet)

Un cadre commun, des lectures multiples pour un dîner qui ne se reproduira pas.

Chaque soirée pourra débuter par une visite de caves, pour entrer dans la matière et le temps du champagne — un prélude facultatif pour celles et ceux qui l’auraient déjà vécue. .

Table Polychrome 9 Place Saint-Nicaise Reims 51100 Marne Grand Est polychrome@taittinger.fr

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L’événement Assemblez-moi…. Un dîner où l’inattendu devient attendu Reims a été mis à jour le 2026-03-19 par Reims Tourisme & Congrès