Assemblez votre infusion gastronomique à Belfort L’Imaginarium Belfort

L’Imaginarium 12 Rue Général Lecourbe Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-09-05 18:30:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-09-05 2025-10-17 2025-11-14

Un voyage sensoriel au cœur des plantes des ateliers d’infusion gastronomique à Belfort

Chloé, herbaliste passionnée et fondatrice de La Cabane aux Herbes, vous invite à vivre une expérience unique composer votre propre infusion gastronomique. À travers trois soirées immersives à la boutique l’Imaginarium de Belfort, partez à la découverte du monde fascinant des plantes médicinales et aromatiques.

Ces ateliers sensoriels vous plongent dans un univers végétal riche en couleurs, senteurs et saveurs. Chloé partage avec passion son savoir-faire cueillette respectueuse, conservation, extraction des arômes, dégustation à l’aveugle, vocabulaire sensoriel, jusqu’à l’assemblage d’une infusion équilibrée et personnalisée. Vous repartirez avec votre propre création, accompagnée d’un livret pédagogique complet.

Ces moments sont pensés pour éveiller vos sens, affûter votre palais et vous faire voyager à travers les arômes. Que vous soyez néophyte ou amateur éclairé, chaque session accueille jusqu’à 8 personnes (réservation vivement conseillée) et promet un moment chaleureux, créatif et inspirant.

Une belle occasion de ralentir, d’explorer et de goûter la nature autrement, guidé par une passionnée à la croisée des mondes de l’herboristerie, de la parfumerie et de la gastronomie.

Public +14 ans, tous niveaux

Réservation la-cabane-aux-herbes.fr .

