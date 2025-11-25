Assez de bla bla bla cinéma le félix Labouheyre
cinéma le félix 2 Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
2025-11-25
Un cabinet de curiosités de la fin du monde
Le collège Félix Arnaudin présente le spectacle Assez de Bla Bla Bla au Cinéma Le Félix, par l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine.
Bienvenue dans le petit théâtre d’ironie foraine !
À l’aide de sa malle voyage posée sur deux tréteaux, avec des dizaines de tiroirs et de boîtes à explorer, un démonstrateur se propose de faire la visite des restes du monde vivant. Au fur et à mesure que la malle-valise se déplie, on touche au vertige. Combien de fois, dans la semaine passée ai-je pris le temps d’écouter un oiseau, de me laisser envahir par une émotion ? Un spectacle pour le vivant… qui questionne l’artificialisation de nos modes de vie…
De l’ironie, du non-sens, une critique de nos habitudes de prédation des ressources et autres compulsions de consommation. Une occasion de partager des urgences contemporaines. Et des solutions possibles .
cinéma le félix 2 Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr
