Assez de blablabla Glob Théâtre Bordeaux

Assez de blablabla 4 – 8 novembre Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T10:00:00 – 2025-11-04T10:45:00

Fin : 2025-11-08T18:00:00 – 2025-11-08T18:45:00

Jean-Philippe Ibos | Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine vous souhaite la bienvenue dans son petit théâtre d’ironie foraine ! Son démonstrateur vous invite à visiter les vestiges du monde vivant à travers un étonnant cabinet de curiosités. Au fur et à mesure que sa valise se déplie, confrontés à l’artificialisation de nos modes de vie, on touche au vertige : cette semaine, combien de fois avez-vous pris le temps d’écouter chanter un oiseau ?

Un spectacle poétique et politique, à la fois grave et facétieux, qui invite à agir tant qu’il en est encore temps !

« Il n’y a pas de planète B, il n’y a pas de planète bla, bla-bla-bla, bla-bla-bla. Il ne s’agit pas d’un rêve coûteux et politiquement correct de lapins qui se font des câlins ou de bla-bla-bla. Mieux reconstruire, bla-bla-bla… Économie verte bla-bla-bla… Neutralité carbone, bla-bla-bla… C’est tout ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots. Des mots qui sonnent bien mais qui n’ont mené à aucune action. Nos espoirs et nos rêves noyés dans leurs mots et leurs promesses creuses. (…) Ils ont eu 30 années de bla-bla-bla et où cela nous laisse-t-il ? (…) L’espoir, ce n’est pas du bla-bla-bla. L’espoir, c’est dire la vérité. L’espoir, c’est agir ! »- Greta Thunberg, sommet des Jeunes sur le changement climatique, Nations unies, 2021.

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine vous souhaite la bienvenue dans son petit théâtre d’ironie foraine ! jeune public théâtre d’objets

