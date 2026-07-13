Informations pratiques

Salmaise

ASSIETT’ART

5 Rue des Ouches Salmaise Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Assiett’Art, animation proposée par la Société des Amis de Salmaise. Dans les lavoirs et les rues de Salmaise, Jérémie Page expose sa nouvelle série photographique Roulements de Tambours , hordes et colonnes de tambours de machines, démultipliées dans des espaces extérieurs les nuits de pleine lune. Visite libre en journée. A la tombée de la nuit. visite commentée par l’artiste

A l’Ancienne Ecole, l’Atelier du Jeudi présente un aperçu de ses travaux (aquarelles, pastels, encre).

Le café éphémère La Récré ouvre ses portes et propose en soirée, des assiettes fraicheur, avant la visite nocturne. .

5 Rue des Ouches Salmaise 21690 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amisdesalmaise@orange.fr

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English : ASSIETT’ART

L’événement ASSIETT’ART Salmaise a été mis à jour le 2026-07-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)