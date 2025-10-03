Assiette végétale de saison L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Assiette végétale de saison Vendredi 3 octobre, 12h15 L’atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) Paris

Prix préférentiel de 15 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 19 €).

Début : 2025-10-03T12:15:00 – 2025-10-03T12:45:00

En 30 minutes, préparez votre plat avec le Chef puis dégustez-le sur place autour de notre table d’hôtes.

Au menu : Crème de carotte-coco, chips de betterave

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331150/assiette-vegetale-de-saison/

L'atelier des Chefs – Paris Penthièvre (8ème) 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France

