ASSISES DU LIVRE Médiathèque Verlaine Arras

10 places maxumum

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

OUVERTURE DE LA SAISON 2025/2026

Un jury se réunit une fois par mois pour débattre autour d’une sélection de livres, livres graphiques, CD et DVD. A la fin de la saison, dans chaque catégorie, le jury vote et la sélection est présentée et proposée aux lecteurs de la médiathèque.

Médiathèque Verlaine 2 rue Charles Péguy 62000 ARRAS Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 23 43 03 Médiathèque municipale ouverte en 2008 au sein d'un quartier en zone d'éducation prioritaire qui propose du prêt de livres CD et DVD avec un espace numérique jeu et formation. Une médiathèque sur un plan accessible à tous avec des places de parking à proximité et une bonne desserte en autobus.

