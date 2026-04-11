Assises et congrès France Folklore Abbaye Urt
Assises et congrès France Folklore Abbaye Urt samedi 11 avril 2026.
Urt
Assises et congrès France Folklore
Abbaye Abbaye de Belloc Urt Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Différents intervenants se succéderont pour aborder le thème que nous reste-t-il de nos langues et parlers régionaux ?
Toute la journée, une buvette tenue par le groupe Esperantza sera à votre disposition et un petit marché vous attendra avec les bérets de Valérie Eyharts, les sandales d’Arsene et les chocolats de la fabrique de La Bastide-Clairence. À partir de 19h, une animation sera proposée par Esperantza et à partir de 21h30, une soirée conviviale réunira le groupe de danseurs et tous les musiciens présents. .
Abbaye Abbaye de Belloc Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Assises et congrès France Folklore
L’événement Assises et congrès France Folklore Urt a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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